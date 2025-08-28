El Gobierno nacional informó que aún hay solicitudes del subsidio SUR en análisis

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expuso su informe de gestión en el Congreso de la Nación y fue consultado acerca del Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR), el subsidio para los residentes de las viviendas afectadas por las inundaciones del 7 de marzo de 2025 en Bahía Blanca.

El Ministerio de Seguridad Nacional detalló que, a través del Decreto 238/25, el Poder Ejecutivo Nacional asignó la suma de $ 200.000.000.000 para otorgar el Suplemento.

“Tuvo su inscripción en el sitio web sur.argentina.gob.ar/ entre el 1 de abril y el 25 de abril del corriente año y, desde entonces, se han recibido 41.636 solicitudes. De las mismas se han enviado al pago 35.253, representando el 84,7% del universo de solicitantes”, señala el informe.

El Banco de la Nación Argentina, jurisdicción que gestiona directamente el pago del suplemento, ha informado que se han acreditado 33.163 solicitudes. “A la fecha se encuentran 2.090 solicitudes en proceso de pago, 3.528 solicitudes en análisis y se encuentran rechazadas 2.855 solicitudes”.

Los suplementos que a la fecha se encuentran en análisis corresponden a solicitudes que requieren la revalidación documental dadas inconsistencias en declaración y constatación de residencia en el domicilio por el cual se solicita el suplemento, conforme lo estipulado en el Decreto 238/25 y sus normas complementarias que lo reglamentan.

Desde el cierre de la inscripción se han recibido, por intermedio de la Defensoría del Pueblo de la Nación, 50 consultas del Estado de Trámite que han sido respondidas bajo los plazos establecidos.