Los últimos fallos del Tribunal de Penas de la Liga del Sur para Primera y Tercera
La Liga del Sur informó los fallos del Tribunal de Penas para jugadores de Primera y Tercera divisiones.
SANCIONES:
– Abraham Panduro (La Armonía) – 5 fechas
– Luciano Fernández (Rosario PB) – 5 fechas
– Valentín Bertoni (Liniers) – 3 fechas
– Gustavo Díaz (Olimpo) – 1 fecha
– Edgar Scaldo (La Armonía) – 1 fecha
– Santiago Giorgis (Rosario PB) – 1 fecha
Además y en virtud de la prueba fílmica aportada para ejercer su descargo, el Tribunal de Penas decidió dejar sin efecto la sanción de 3 fechas oportunamente otorgada al jugador Agustín Restiffo y sancionarlo con la pena de una fecha.
MÁS INFORMACIÓN: El Parque de Mayo será sede del Campeonato de BMX Freestyle
El bahiense Tello será uno de los árbitros de las semifinales del Torneo Clausura
Visita guiada y en bici en la Noche de los Museos: cómo anotarse