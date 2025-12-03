Visita guiada y en bici en la Noche de los Museos: cómo anotarse
El sábado por la noche, la Dirección de Turismo sumará una propuesta especial para la Noche de los Museos: una salida gratuita y guiada en bicicleta.
A las 19, desde la Oficina de Información Turística de Colón y Drago, se recorrerán el Museo Histórico, el Museo del Deporte y otros dos espacios culturales. El trayecto es de 6 kilómetros y de baja dificultad.
La actividad es para personas de 13 a 65 años, con casco y luces obligatorias.
Los cupos son limitados y requiere inscripción previa mediante formulario. Se suspende por mal clima.
