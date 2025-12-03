Visita guiada y en bici en la Noche de los Museos: cómo anotarse

El sábado por la noche, la Dirección de Turismo sumará una propuesta especial para la Noche de los Museos: una salida gratuita y guiada en bicicleta.

A las 19, desde la Oficina de Información Turística de Colón y Drago, se recorrerán el Museo Histórico, el Museo del Deporte y otros dos espacios culturales. El trayecto es de 6 kilómetros y de baja dificultad.

La actividad es para personas de 13 a 65 años, con casco y luces obligatorias.

Los cupos son limitados y requiere inscripción previa mediante formulario. Se suspende por mal clima.

MÁS INFORMACIÓN: El Parque de Mayo será sede del Campeonato de BMX Freestyle

Chocaron dos camionetas en la ruta 3, cerca de Dorrego

El Gobierno nacional informó que Argentina continúa libre de sarampión