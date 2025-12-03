El Gobierno nacional informó que Argentina continúa libre de sarampión

El Ministerio de Salud de la Nación informa que Argentina no registra casos de sarampión desde la última semana de junio y mantiene su estatus de país libre de transmisión endémica, reconocido internacionalmente.

Tras el alerta epidemiológica emitida el 24 de noviembre por el ingreso de cuatro viajeros provenientes de Bolivia y con destino a Uruguay, no se detectaron contagios asociados a ese evento.

La vigilancia intensificada seguirá activa hasta el 12 de diciembre, que es el tiempo máximo esperado para la aparición de casos secundarios.

Aunque en las últimas semanas aumentó la notificación de sospechas, todos los casos fueron descartados. Este incremento se explica por una mayor sensibilidad del sistema motivada por la alerta, y no por circulación viral en el país, informó el Gobierno nacional.

La vacuna triple viral —incluida en el Calendario Nacional— protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas. Se aplica a los 12 meses y a los 5 años.

A partir de 2026, la segunda dosis se adelantará a los 18 meses para aumentar la protección temprana, manteniendo transitoriamente la dosis de los 5 años.

MÁS INFORMACIÓN: Aseguran que la AFA acumula inconsistencias contables por 111 millones de dólares

El ministro Caputo dijo que Argentina vive un cambio histórico: “Somos primera minoría en Diputados”

Los yerbateros vuelven a la “no cosecha” en reclamo de mejores precios