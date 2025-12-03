Desde este jueves 4, y por el término de 7 días, se procederá a efectuar un corte de media calzada en Saavedra, entre Juncal y La Pinta, informó el municipio de Bahía Blanca.

En ese tramo se realizarán trabajos de repavimentación.

