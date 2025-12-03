Corte de media calzada en un sector de la ciudad por repavimentación
Desde este jueves 4, y por el término de 7 días, se procederá a efectuar un corte de media calzada en Saavedra, entre Juncal y La Pinta, informó el municipio de Bahía Blanca.
En ese tramo se realizarán trabajos de repavimentación.
MÁS INFORMACIÓN: El Gobierno nacional informó que Argentina continúa libre de sarampión
Harán un homenaje especial a Osvaldo Cattini, creador de “Tango en la Bahía”
Los yerbateros vuelven a la “no cosecha” en reclamo de mejores precios
Comentarios