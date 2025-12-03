Los yerbateros vuelven a la “no cosecha” en reclamo de mejores precios

Los yerbateros están realizando una ‘no cosecha’ en reclamo de mejores precios por la materia prima.

Según denunciaron, reciben en promedio unos 250 pesos por kilo de hoja verde puesta en secadero.

Se detalló que la desregulación del Gobierno Nacional quitó facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate para fijar los precios sostén de la hoja verde, lo que provocó una brutal caída del precio de la materia prima.

La desregulación dejó acéfalo el Instituto Nacional de la Yerba Mate, lo cual le impide sesionar con regularidad.

Los yerbateros acordaron entregar la menor cantidad posible de materia prima, en un intento por bajar la oferta y buscar una mejora en los valores.

Este año los secaderos procesaron 101.215.919 kilos menos que en 2024, lo cual implica una caída del 12,11 por ciento.

El consumo interno acumula en ese lapso un 6,09% de incremento respecto del año pasado.

Las exportaciones de yerba mate han aumentado en un 31,6% respecto del año pasado. En octubre se despacharon hacia las bocas de expendio 21.955.628 kilos de yerba mate.

La caída en el procesamiento de yerba mate implicó que dejara de ingresar a la economía misionera poco más de 25 mil millones de pesos.

MÁS INFORMACIÓN: Establecen los nuevos montos para el Salario Mínimo Vital y Móvil

La Embajada de Turquía en Argentina donó notebooks a escuelas de Bahía Blanca

Inflación subió 2,2% durante noviembre en Bahía Blanca, informó el CREEBBA