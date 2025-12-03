Establecen los nuevos montos para el Salario Mínimo Vital y Móvil

El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil estableció los nuevos montos para el Salario Mínimo Vital y Móvil en Argentina, aplicables desde noviembre de 2025 hasta agosto de 2026.

El salario mensual se incrementará progresivamente, comenzando en $328.400 y alcanzando $376.600 en agosto de 2026.

Además, se determina que la Prestación por Desempleo será del 75% de la mejor remuneración mensual del trabajador, con un mínimo del 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil.

Esta normativa afecta a todos los trabajadores bajo el Régimen de Contrato de Trabajo, incluyendo los sectores público y privado, impactando directamente en sus ingresos y condiciones laborales.

