Techos verdes: una alternativa para regular el clima en Bahía Blanca

Los techos verdes ya se están probando con éxito en Bahía Blanca como una alternativa sustentable para enfrentar los desafíos climáticos.

Estas cubiertas con vegetación ayudan a retener el agua de lluvia, reducen el riesgo de inundaciones, mejoran la temperatura de los edificios y contribuyen a un aire más limpio.

Investigadores del CERZOS, de la Universidad del Sur y CONICET, confirmaron la eficacia de esta tecnología luego de varios ensayos.

Un sistema instalado en el octavo piso del edificio de 12 de Octubre y San Juan soportó sin problemas el temporal de 2023 y las lluvias de marzo de 2025.

“Los resultados muestran beneficios ambientales significativos: reducción de la temperatura de la losa del edificio hasta 15°C en verano, disminución de las fluctuaciones térmicas día/noche, reducción del flujo de calor entrante que genera un efecto de enfriamiento que incrementa el confort interior en verano, mientras que en invierno contribuye a conservar la temperatura al evitar la pérdida de calor de la calefacción”, indicó la doctora Agustina Gutiérrez.

Estos techos utilizan siete especies nativas cuidadosamente seleccionadas por su adaptación al clima local y un sustrato liviano compuesto principalmente por materiales inorgánicos como puzolana y perlita, que garantizan buen drenaje y reducen la carga estructural.

“El sistema retiene hasta un 45% del agua de lluvia, reduciendo la escorrentía y el riesgo de inundaciones. Las especies nativas elegidas no solo toleran mejor las condiciones semiáridas de la ciudad, sino que también capturan más CO₂ que las especies exóticas que comúnmente se emplean, potenciando la capacidad de los techos verdes para contribuir a la regulación térmica“, señaló Gutiérrez.

“Además mejoran la calidad del aire reteniendo partículas en suspensión y aumentan la biodiversidad local. Estos resultados consolidan a los techos verdes como una alternativa innovadora y eficaz para avanzar hacia una ciudad más tolerante y sostenible”, agregan.

