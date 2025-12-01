Condenan a un hombre por tener droga dentro de la Unidad Penal de Villa Floresta

El Juzgado Correccional Nº 2 condenó a Bruno Matías Nasiff a la pena de 1 año y 6 meses de prisión por dos hechos de tenencia de estupefacientes dentro de la Unidad Penitenciaria Nº 4 de Villa Floresta donde estaba alojado cumpliendo una condena por tenencia de droga con fines de comercialización.

Fuentes oficiales señalaron que al acusado se le impuso la pena única de 5 años y 6 meses de prisión.

De acuerdo con la investigación realizada por la fiscalía a cargo de Mauricio Del Cero, durante una requisa que realizó el personal de la cárcel el 2 de julio de 2023 le encontraron una bolsa de nylon que contenía marihuana.

Además, el 10 de agosto de 2023, los efectivos encontraron tres envoltorios que contenían marihuana dentro de un alargue tipo “zapatilla”.

A ello se le suma que Nasiff se encontraba detenido cumpliendo una condena de la Justicia Federal a 4 años 4 y meses de prisión por haber sido interceptado junto a otras personas el día 18 de junio de 2020 a bordo de una camioneta Ford Ranger, con más de un kilo y medio de cocaína y un arma de fuego.

