Dos barrios bahienses sufrirán la falta de agua durante el martes próximo

La empresa ABSA informó que mañana se realizarán empalmes de cañerías en la calle Cramer, entre Rojas y Godoy Cruz, en Bahía Blanca.

Los trabajos forman parte de la obra de reposición de cañerías para recuperar la red de agua luego de la inundación de marzo.

Mientras duren los trabajos, se afectará el suministro en los barrios Stella Maris y Don Bosco.

Por esa razón, se solicita a las personas usuarias, realizar las reservas para cuando se produzca la afectación y en ese período utilizarlas sólo para hidratación y quehaceres impostergables, hasta la normalización del servicio.

