Cierra un mayorista, despide al personal y abre conflicto con el sindicato por indemnizaciones

Una ola de cierres sorpresivos sacude la estructura de la empresa mayorista Caromar, generando un conflicto laboral de gran magnitud que involucra a 78 trabajadores.

La firma decidió bajar las persianas de su local en San Justo y su reconocido punto de venta sobre la ruta 88 en Mar del Plata.

La decisión desató un fuerte reclamo gremial por la forma en que se ejecutaron los despidos y, principalmente, por el intento de la compañía de reducir a la mitad las indemnizaciones.

​La sucursal de Descartables Caromar en San Justo fue la más golpeada, con un total de 63 despidos. Este cierre, al igual que el ocurrido en la ciudad balnearia que afectó a 15 empleados, se ejecutó sin anuncio previo y en el marco de una supuesta “reestructuración interna“, según comunicó la empresa al Sindicato de Empleados de Comercio (SEC).

En total hasta ahora, 78 familias quedaron sin su fuente de ingresos de un día para el otro, en una maniobra que el gremio considera ilegal, publicó el sitio Infocielo.

