La Embajada de Turquía en Argentina donó notebooks a escuelas de Bahía Blanca

El intendente Federico Susbielles encabezó esta mañana el acto de entrega de 30 computadoras portátiles donadas por la Embajada de Turquía en la República Argentina, las cuales serán destinadas a seis escuelas secundarias de nuestra ciudad.

Recibieron sus correspondientes equipos integrantes de las Escuelas de Educación Secundaria 14, 22, 23, 32, 36 y 43.

El jefe comunal agradeció a la Embajada de Turquía en Argentina, en la persona de su embajador, Süleyman Ömür Budak y remarcó que “es para destacar tener entornos tecnológicos adecuados para poder estudiar y que puedan llegar a escuelas de la ciudad que lo están necesitando”.

Ponderó que el embajador “ni bien ocurrió la inundación del 7 de marzo se comunicó con nosotros y nos dijo algo que nosotros en Bahía Blanca tenemos hoy muy claro: que las manos que se reciben uno siempre las intenta devolver”.

“En esa línea es esta donación, así que quiero expresar el agradecimiento a Turquía, a su embajador; agradecer a directivos, a alumnos que están aquí y también quiero decir que estamos terminando el año con mucha esperanza en el futuro”, puntualizó Susbielles.

Asimismo, la licenciada Julieta Conti, titular de la Jefatura Distrital de Educación, compartió sus reflexiones sobre el significado de esta donación para la comunidad educativa bahiense.

“Es un placer, un orgullo, una emoción seguir recibiendo colaboración, ayuda, miradas pensadas en nuestra querida ciudad y particularmente en nuestros queridos chicos, después de lo que nos tocó atravesar este año. Hoy por hoy, las herramientas tecnológicas son parte esencial de la vida de cualquier alumno o alumna en todos los niveles y modalidades, y en nivel secundario aún más”, dijo.

“Sabemos que muchas de las escuelas que están hoy acá, entre otras, perdieron un montón de material, entre ellos todos los que son los soportes tecnológicos. Así que una mirada tan lejana como es la de la República de Turquía tenga realmente la consideración, más allá de escuchar lazos y vínculos con Federico en un montón de ámbitos, pensar en el sistema educativo bahiense, no deja de regocijarnos”, concluyó Conti.

