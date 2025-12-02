Piden 35 años de prisión para un hombre acusado de abusar de su nieta en Bahía Blanca

El fiscal Marcelo Romero Jardín pidió la pena de 35 años de prisión para un hombre acusado de abusar de su nieta, durante un juicio que se desarrolló este martes en los Tribunales bahienses.

Según la causa, los hechos ocurrieron entre el 2015 y agosto de 2023 cuando la víctima tenía entre 5 y 12 años de edad y su madre la dejaba al cuidado de su padre porque tenía que trabajar.

Los hechos abusivos ocurrieron en dos domicilios donde residía el hombre en Bahía Blanca, en distintas oportunidades y de manera reiteradas, aprovechando diversas situaciones para tocar a la menor en su partes íntimas, mostrarle videos pornográficos y accederla de manera carnal, valiéndose de la inmadurez sexual y la corta edad de la niña.

El hombre llegó a juicio acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por la convivencia -en concurso-con abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vinculo y por la convivencia-y abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vinculo, todos estos delitos en concurso real con corrupción de menores.

El fallo del Tribunal en lo Criminal Nº 3 se conocerá el martes 9, en horas del mediodía.

