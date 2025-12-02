Inflación subió 2,2% durante noviembre en Bahía Blanca, informó el CREEBBA

El Índice de Precios al Consumidor (IPC-CREEBBA) durante noviembre exhibió una variación del 2,2% en Bahía Blanca, manteniéndose en línea con lo sucedido en octubre, informó este martes el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca.

Con este dato, la inflación acumulada se ubicó en 26,3%, mientras que la variación interanual “quebró la barrera del 30% tras 7 años” y se situó en 29,6%.

Durante el mes de noviembre, el mayor aumento a nivel capítulos se dio en Esparcimiento, que registró un crecimiento del 3,3% como consecuencia de variaciones en clubes y espectáculos deportivos (7,1%), hoteles y excursiones (3,8%) y plataformas de streaming (3,8%), por citar los más relevantes.

En segundo orden, Transporte y comunicaciones evidenció un crecimiento del 2,7% explicado principalmente por alzas en seguro, estacionamiento y otros servicios (4,7%) y combustibles y lubricantes (4,2%).

Bienes y servicios varios se posicionó en tercer lugar con una variación del 2,4%, traccionado por incrementos en cigarrillos y tabaco (4,6%), artículos de tocador (2,8%) y servicios de peluquería y para el cuidado personal (1,9%).

Por último, Alimentos y bebidas exhibió una variación del 2,3%, destacándose los subgrupos de frutas frescas (21,2%), frutas secas y en conserva (9,3%), carne vacuna fresca (8,5%), cerveza (7,7%), embutidos, conservas y preparados de carne (7,5%) y polvos para postres (7,1%), entre otros.

Respecto a los precios de la canasta de veinte variedades básicas de alimentos en la ciudad, los productos que más subieron fueron manzana (26,2%), papa (13,4%), carne (9%) y agua mineral (6,1%). Por otra parte, las

principales bajas se presentaron en tomate (-30,1%), pollo (-12,1%) y naranja (-6,2%).

