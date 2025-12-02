martes, diciembre 2, 2025
Cortan dos sectores de una calle de Bahía Blanca por trabajos de repavimentación

De La Bahía Noticias

El municipio de Bahía Blanca anunció que hoy, de 14 a 17, se cortará la calle Sixto Laspiur, entre Brasil y Paraná, por tareas de repavimentación.

En tanto, los trabajos continuarán mañana, de 8 a 18, en Sixto Laspiur entre Paraná y Entre Ríos.

Por tal motivo, la línea 512 modifica parte de su recorrido de 5 de Abril a Parque de la Ciudad y transitará por Charlone, 9 de Julio, Francia, Sixto Laspiur y retoma trayecto habitual.

