El Seleccionado Femenino de la Liga del Sur va por otra victoria ante Tres Arroyos

La Selección Femenina de la Liga del Sur recibirá mañana a la Liga Tresarroyense por una nueva fecha del Torneo de la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana.

El combinado que conduce Walter Lofrano, líder e invicto de la competencia, va en busca de un nuevo éxito que lo acerque a la clasificación a la próxima instancia del certamen.

El encuentro comenzará a las 17 y se llevará a cabo en el estadio Gustavo Novoa del Club San Francisco.

En las próximas horas se conocerá la lista de convocadas para el duelo de este miércoles.

La entrada para ver el partido tendrá un costo de $6.000.

