Futsal: los partidos de la fecha 33 y las tablas de posiciones de la Primera División y la Reserva

La Liga del Sur confirmó cómo se jugará la programación de la fecha 33 del Torneo Único de Futsal.

Durante esta semana se disputarán todos los partidos en el complejo La Curtiembre, ubicado en Thompson y Piedrabuena.

Como es habitual, los encuentros de la categoría Reserva se jugarán como preliminares de los partidos de Primera.

Desde la organización informaron que la entrada general tendrá un valor de 4.000 pesos.

LOS PARTIDOS DE LA FECHA 33

LAS TABLAS DE LAS POSICIONES

