Los Pumas esperan un sorteo benévolo para Mundial 2027 tras evitar a los grandes

¿Qué rivales tendrán Los Pumas en el Mundial de rugby de 2027? La respuesta la conocerán el miércoles, tras el sorteo que se celebrará en Australia, país anfitrión del torneo, aunque los argentinos ya saben que evitarán a las selecciones más potentes en la primera fase.

Esto es posible gracias a los buenos resultados obtenidos por el combinado albiceleste en 2025, que han colocado al equipo dirigido por Felipe Contempomi en el sexto puesto del ranking mundial y, por lo tanto, es cabeza de serie en el sorteo.

En ese primer bombo, además de Argentina, estarán la vigente campeona mundial Sudáfrica, Nueva Zelanda y las tres selecciones europeas más potentes: Inglaterra, Irlanda y Francia.

El principal peligro para los Pumas en el segundo bombo será la anfitriona Australia, mientras que un peldaño por abajo estarán Fiyi, Escocia, Italia, Gales y Japón.

Única certeza por ahora, el partido inaugural lo disputará Australia contra un rival por ahora desconocido el viernes 1 de octubre en el Kings Park de Perth.

La final se jugará el sábado 13 de noviembre en Sídney.

Las otras ciudades sede del torneo son Melbourne, Adelaida, Townsville, Newcastle y Brisbane, la ciudad que organizará los Juegos Olímpicos de 2032.

A partir de mediados de febrero se pondrán a la venta un total de 2,5 millones de boletos para el torneo.

Los 24 equipos y los cuatro bombos para el sorteo del Mundial 2027 de rugby:

Bombo 1: Sudáfrica, Nueva Zelanda, Inglaterra, Irlanda, Francia, Argentina.

Bombo 2: Australia, Fiyi, Escocia, Italia, Gales, Japón.

Bombo 3: Georgia, Uruguay, España, Estados Unidos, Chile, Tonga.

Bombo 4: Samoa, Portugal, Rumanía, Hong-Kong, Zimbabue, Canadá. (AFP)

