Gimnasia derrotó a Barracas y habrá clásico platense por las semifinales del Torneo Clausura

Gimnasia y Esgrima de La Plata venció merecidamente a Barracas Central por 2 a 0 en los cuartos de final del Torneo Clausura 2025.

En semifinales, se medirá nada más y nada menos que contra Estudiantes, en un encuentro que será histórico.

Gimnasia encontró premio a su dominio en el primer tiempo: Manuel Panaro primero avisó con un cabezazo que salió apenas arriba y, en la jugada siguiente a los 22 minutos, marcó el 1-0 tras capturar una buena asistencia al centro del área de Jeremías Merlo.

El tanto fue revisado por el VAR y finalmente convalidado, en un tramo donde el “Lobo” aprovechó cada pelota parada para lastimar.

En el complemento, el conjunto platense contó con varias situaciones muy claras para liquidar el encuentro, pero hubo buenas intervenciones del arquero Miño y fallas en la definición.

Hasta que, a los 48 minutos, el ingresado Franco Torres gambeteó al portero y definió de zurda para liquidar la historia.

Ahora, en semifinales, Gimnasia tendrá “el partido de su vida” en el Bosque cuando reciba a su máximo rival Estudiantes, con fecha y horario a confirmar. (NA)