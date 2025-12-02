martes, diciembre 2, 2025
Golazo HD

Fútbol senior: se juegan las semifinales del Torneo Clausura

De La Bahía Noticias

La Liga de Sur confirmó los partidos de las semifinales del Torneo Clausura de Fútbol Senior.

El encuentro entre Villa Mitre – Sansinena se jugará a las 20:15 y Bella Vista – Liniers será a las 21:15.

Ambos partidos se disputarán en el centro formativo Academia del Sur, ubicado en Hipólito Yrigoyen 4057.

La entrada será libre y gratuita.

MÁS INFORMACIÓN: Futsal: los partidos de la fecha 33 y las tablas de posiciones de la Primera División y la Reserva

El Seleccionado Femenino de la Liga del Sur va por otra victoria ante Tres Arroyos

Demoran a un hombre por desobediencia y resistencia a la autoridad

Comentarios

You May Also Like

El Superclásico entre River y Boca se jugaría sin público

Gerardo Lorenzo

Un hincha del Liverpool fue agredido en Nápoles y el club tuvo una reacción increíble

Gerardo Lorenzo

Sorpresa:¿ Porqué no jugó Mayer su partido decisivo en la semifinal de la Davis?

De La Bahía Noticias