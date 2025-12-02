Fútbol senior: se juegan las semifinales del Torneo Clausura

La Liga de Sur confirmó los partidos de las semifinales del Torneo Clausura de Fútbol Senior.

El encuentro entre Villa Mitre – Sansinena se jugará a las 20:15 y Bella Vista – Liniers será a las 21:15.

Ambos partidos se disputarán en el centro formativo Academia del Sur, ubicado en Hipólito Yrigoyen 4057.

La entrada será libre y gratuita.

MÁS INFORMACIÓN: Futsal: los partidos de la fecha 33 y las tablas de posiciones de la Primera División y la Reserva

El Seleccionado Femenino de la Liga del Sur va por otra victoria ante Tres Arroyos

Demoran a un hombre por desobediencia y resistencia a la autoridad