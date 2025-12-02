Fútbol senior: se juegan las semifinales del Torneo Clausura
La Liga de Sur confirmó los partidos de las semifinales del Torneo Clausura de Fútbol Senior.
El encuentro entre Villa Mitre – Sansinena se jugará a las 20:15 y Bella Vista – Liniers será a las 21:15.
Ambos partidos se disputarán en el centro formativo Academia del Sur, ubicado en Hipólito Yrigoyen 4057.
La entrada será libre y gratuita.
