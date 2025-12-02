Demoran a un hombre por desobediencia y resistencia a la autoridad

Personal del Comando de Patrullas de Bahía Blanca aprehendió esta madrugada a Carlos Andrés Turina, de 38 años, en Haití 4726 por los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad.

Según informaron, el hombre mantuvo una fuerte discusión con su pareja, al tiempo que los efectivos policiales que concurrieron al lugar por requerimiento de la mujer le solicitaron en varias oportunidades que se retirara del lugar para evitar una situación mayor, pero Turina se negó a hacerlo.

Ante su falta de colaboración, el hombre se tornó hostil con el personal policial y se resistió a la aprehensión, por lo que fue reducido en el sitio.

La policía informó que no hubo heridos, ni entre los efectivos ni en la mujer involucrada.

