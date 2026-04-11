[VIDEO] Volcó la batea de un camión en la ruta 7 y una combi con trabajadores se salvó de milagro

Un verdadero susto se llevó el personal de una empresa petrolera que era transportado en una combi hacia su lugar de trabajo cuando a pocos centímetros frenó un camión que protagonizó un vuelco sobre la ruta 7.

La destreza del chofer del transporte menor fue clave para no chocar de frente contra la cabina del camión que siguió de largo, mientras se desparramaba la carga de arena para el fracking que tenía como destino Vaca Muerta.

En una curva de la calzada, el camión prácticamente se quedó sobre uno de sus ejes, la batea con arena volcó sobre la banquina, y la cabina del camión siguió por la ruta.

A través de la cámara interna del transporte se puede observar que el chofer ni bien advierte que el camión está a punto de volcar, se va hacia la banquina y frena levemente.

Así evitó que el impacto frontal y la batea se detuvo justo a tiempo. El personal, que iba dormitando, se pegó un gran susto que no pasó a mayores.

Según publicó Centenario Digital, el camión que transportaba arena hacia la zona de Bajo del Choique y el siniestro se produjo en la zona cercana a Aguada Pichana y la conocida Bajada del Mono.

El incidente ocurrió minutos después de las 13 de este último jueves. No se registraron lesionados de consideración, excepto por el chofer que recibió algunos golpes tras el impacto.

Respecto a la carga, el semirremolque la perdió toda cuando volcó la batea. Según indicaron, era aproximadamente de 26 mil kilos de arena esparcida. (La Mañana de Neuquén)