Caso ANDIS: cuadernos de uno de los procesados revelaron otra línea de corrupción

Una nueva maniobra de corrupción fue detectada por el fiscal federal Franco Picardi en el marco de la investigación por las compras direccionadas, con sobreprecios y sobornos que se realizaron en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) bajo la conducción de Diego Spagnuolo.

Los hechos ahora detectados comprometieron una erogación de 75,5 millones de pesos.

Los cuadernos de Miguel Ángel Calvete volvieron a ser una prueba reveladora y nuevos audios se sumaron al caso.

El Ministerio Público Fiscal determinó que los actos de corrupción investigados se llevaron a cabo, al menos, desde diciembre de 2023 y hasta octubre del 2025, cuando funcionarios de la ANDIS “direccionaron de manera intencionada múltiples compras de insumos de alto costo -llamados PACBI- para que sus amigos y allegados resultaran adjudicatarios de las mencionadas sumas millonarias, a cambio de retornos y dádivas de diversa índole”.

Hasta el momento, los nuevos hallazgos demuestran que más de 20 empresarios con más de 30 firmas formaron parte de este entramado delictivo, conducido desde el sector público por Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini y, desde el sector privado, por Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian.

Los hechos descubiertos por la fiscalía ponen de manifiesto la relevancia pública del caso ANDIS: los insumos que se “comercializaron de manera ilícita son dispositivos y tecnologías médicas que resultan sumamente costosas para el sistema de salud”. Se trata de: prótesis de alta gama para amputaciones, implantes cocleares y materiales específicos para cirugías complejas o sillas de ruedas motorizadas.

Entre la documentación física secuestrada en el domicilio de Miguel Ángel Calvete se encontraron seis cuadernos con diversas anotaciones que “dan cuenta de un sinnúmero de situaciones, que van desde el modo en que debían realizarse las reuniones en su vivienda, hasta lo atinente a pagos a personas físicas y jurídicas, como así también quienes conformaban su círculo de allegados”.

Calvete ya está procesado junto a Diego Spagnuolo en la primera parte de esta investigación, donde se analizaron 21 compras de medicamentos que comprometieron más de 30.000 millones de pesos. Las pruebas, calificadas por la fiscalía como “contundentes”, vuelven a complicar la situación de 27 personas.

Para la fiscalía, las anotaciones de los cuadernos permiten detectar “porcentajes que deben ser entregados a Miguel Ángel Calvete o terceras personas. Esas cifras menores representan el 20% de los números totales, porcentaje similar que Calvete solía recibir de cada firma a la cual le garantizaba adjudicaciones por parte de ANDIS”.Para Picardi, Calvete “registraba diversos montos vinculados a prestaciones PACBI, y entre ellos distribuciones de las diferencias entre los costos reales y los costos por lo que efectivamente se vendía”. (Diario Clarín)