sábado, abril 11, 2026
EconomiaEconomia

La prensa iraní informó que comenzaron las conversaciones de paz con Estados Unidos

De La Bahía 915

Los medios de comunicación iraníes anunciaron el comienzo de las negociaciones en Pakistán para poner fin a la guerra entre Irán y Estados Unidos.

Según las agencias Fars y Tasnim, “se decidió iniciar las negociaciones” tras “los avances logrados durante conversaciones preliminares y la reducción de los ataques del régimen sionista en el sur de Beirut, en Líbano”.

No se precisó la agenda ni el formato, es decir si son directas o indirectas.

Las agencias iraníes Mehr e Isna también anunciaron el arranque del diálogo después de que la oficina del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmara que las conversaciones de paz habían “comenzado”.

Comentarios

You May Also Like

Guzmán viaja a Italia para asistir a la cumbre de ministros de Finanzas del G20

Debora Pedreira

Destacan crecimiento de público en supermercados por descuentos con Banco Provincia

De La Bahía Noticias

El Banco Nación lanza una campaña para acceder a bicicletas y monopatines eléctricos en cuotas

Román Igartúa