sábado, abril 11, 2026
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Israel atacó más de 200 objetivos de Hezbollah en Líbano en las últimas 24 horas

De La Bahía 915

El ejército israelí anunció que en las últimas 24 horas atacó más de 200 objetivos del grupo terrorista Hezbollah en Líbano, en vísperas de las negociaciones previstas en Washington entre Israel y el gobierno libanés.

“En las últimas 24 horas, el ejército ha atacado más de 200 objetivos de Hezbollah en Líbano”, informó un comunicado militar.

“La Fuerza Aérea israelí continúa sus ataques contra infraestructuras de Hezbollah y apoya a las fuerzas terrestres que operan en el sur del Líbano”, añadió.

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