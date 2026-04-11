sábado, abril 11, 2026
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El intendente Susbielles destacó la unidad en el aniversario de Bahía Blanca

De La Bahía 915

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, difundió un mensaje en el marco del aniversario de la ciudad, en el que valoró la participación de la comunidad en el crecimiento local.

“Bahía demostró que es una ciudad que avanza cuando está unida”, expresó el jefe comunal. En ese sentido, señaló que “en cada gesto solidario, en cada vecino que empuja, en cada bahiense que emprende y crea trabajo, construimos futuro”.

“Orgullo por lo que somos. Confianza en lo que viene”, concluyó Susbielles.

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