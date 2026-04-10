Aniversario de Bahía Blanca: la plaza Rivadavia se convertirá en “Plaza Viva”

Bahía Blanca se une para festejar su 198° aniversario y este sábado 11 la plaza Rivadavia se convertirá en “Plaza Viva”.

Desde las 14 habrá música y shows en vivo, Feria de la Economía Social con más de 120 emprendedores, Feria de Artesanos, food trucks y carros cubaniteros, estación para infancias PlaPla, peña y más actividades. Asimismo se dispondrá un escenario en las escalinatas del Palacio Municipal, que desde las 16 dará lugar a diversos espectáculos con artistas locales.

Sobre este festejo comunitario, la titular del Instituto Cultural, Natalia Martirena, mencionó que “para nosotros, Plaza Viva, como se llama este aniversario, tiene que ver con que la plaza no sólo es el centro, sino es una historia, una historia muy larga de fiestas, de alegrías, pero también de tristezas, de recorridos”.

“Y vamos a tener muchas cosas, muchas sorpresas, porque tienen relación directa con todo lo que creemos que es Bahía. Además de todos los espectáculos previstos, pensamos en un cierre especial, sorpresa”, indicó la funcionaria.

“Esto no es solamente un aniversario en nombre de la cultura; también es en nombre de la trama de producción que rodea la cultura, y la producción, con los negocios que rodean la plaza, con los gastronómicos, y para nosotros que se sumen en la denominada Noche del Centro es muy importante, porque ellos van a también hacer sus propuestas no solo artísticas, sino también promociones”, cerró Martirena.

En este sentido, más de 300 locales se sumarán a los festejos con una nueva edición de “La Noche del Centro”. De 17 a 21, ofrecerán promociones exclusivas en los comercios adheridos, un circuito sorpresa con arte, música, sorteo, juegos y más.

Sobre el particular, el gerente de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios, Juan Carlos Starobinsky, entendió que “es fundamental comprender que cuando nos juntamos todas las partes, se puede pensar en propuestas muy interesantes para los vecinos“.

“Este tipo de evento le hace muy bien al comercio, al empleado, a la gente y a la ciudad; me parece que éste es el camino que hay que seguir y hay que seguir trabajando todos juntos”, aseguró.

En tanto Facundo Borri, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Bahía Blanca, dijo que la decisión de hacer este festejo “ayuda mucho al comercio, que tan castigado se encuentra. Todos los comerciantes nos sumamos y haremos una gran fiesta, cada uno aportando su granito de arena para generar descuentos y muchas promociones y volver a tener el centro que Bahía Blanca se merece”.

Cabe destacar que para mayor comodidad y facilitar el acceso a las diferentes propuestas, de 17 a 21 la calle O’higgins / Alsina, desde Brown hasta Dorrego, se cerrará al tránsito vehicular para convertirse en peatonal. En tanto, calle Alsina, entre Chiclana y San Martín, estará cerrada al tránsito vehicular desde las 8.

Espectáculos del escenario principal

Rodi Muskaripa.

Dúo Zanata en puerta + Sofía Pagella en voz + Asociación Bahiense de Tango (baile).

Coro Estable de la Ciudad (OAS).

Tachame la Doble.

Kaiser Carabela.

Activaciones

La Nave (itinerante).

Serenateros (itinerante).

Festival Fantástico Medieval (Última Alianza).

Cultura China Bahía Blanca.

Chisperito.

Funky Saiyans + DJ Mani (baile urbano).

Peña libre, a cargo del Centro Municipal de Estudios Folklóricos de Bahía Blanca.

DJ Mani.

Cambio de recorrido

Debido a este encuentro, la línea 520 que une Bahía Blanca con Cabildo, en su servicio de las 16 hs que pasa por el Hospital Penna, circulará por: Estomba – Moreno – Güemes – Saavedra – Fitz Roy – Chiclana. En tanto a las 19 y 21.30 lo hará por Lamadrid – Belgrano – Brown – Vieytes.