“A pesar del abandono del Gobierno nacional, las obras hídricas de Bahía están garantizadas”

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, señaló que la refuncionalización del canal Maldonado es “clave para dar respuesta después de tanto dolor”.

Según informó, la obra permitirá triplicar la capacidad de escurrimiento, además de incluir mejoras en puentes y la recuperación del espacio para uso comunitario. El proyecto se llevará adelante en distintas etapas.

Katopodis señaló que los trabajos se realizan junto al Municipio y por decisión del gobernador Axel Kicillof e indicó que la iniciativa avanza sin acompañamiento del Gobierno nacional.