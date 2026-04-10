Más de 280 trabajadores ya se anotaron en el registro de conductores de plataformas digitales

281 trabajadores se inscribieron en la primera semana desde la apertura oficial del registro de conductores de plataformas digitales, informó el Municipio de Bahía Blanca.

Según se indicó, el nivel de adhesión en los primeros siete días “refleja la participación de los conductores en el proceso de normalización del servicio y su incorporación a un esquema regulado de transporte mediante plataformas”.

La formalización en el registro permite la validación de identidad y antecedentes de los prestadores, la verificación de los vehículos y la transparencia en la prestación del servicio.

La inscripción continúa abierta y se realiza de manera online a través de la aplicación MiBahía.

Desde la Municipalidad señalaron que “el objetivo es avanzar en medidas vinculadas a la movilidad urbana y al desarrollo de oportunidades laborales bajo un marco de regulación”.