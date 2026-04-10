Piden 7 años de prisión para un hombre acusado de golpear a su pareja

La fiscalía pidió 7 años de prisión para un hombre acusado de golpear a su pareja y causarle diversas lesiones graves.

Según la causa, investigada por el fiscal Marcelo Romero Jardín, el hecho ocurrió el 30 de mayo de 2020 en calle Corrientes al 300 de Bahía Blanca cuando el hombre habría tomado a la mujer de sus prendas de vestir, la lanzó una escalera de madera y le causó la fractura de un hueso del brazo.

Además, el 27 de julio de 2020, en inmediaciones de Amundsen y Corrientes, el acusado había golpeado a la víctima en la cabeza y en el rostro, lo que le ocasionó excoriaciones, hematomas y fisura del hueso de la nariz y una importante hematoma con elevación de la capa externa del cráneo.

El imputado llegó a juicio acusado de dos hechos de lesiones graves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género.

El fallo del juez Julián Saldías se conocerá el próximo martes 14 de abril.