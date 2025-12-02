Siniestro vial entre dos autos en el macrocentro de Bahía Blanca

Un siniestro vial se produjo anoche en la intersección de 11 de Abril y Alvarado, informaron fuentes oficiales.

El hecho se registró cuando el Peugeot 306 que conducía María de los Ángeles Carracedo (42), que viajaba con su hijo de 4 años, fue impactado por un Honda City, manejado por Milagros Gallardo Gosen (28).

Tras la colisión, el Honda terminó chocando contra el frente de un local comercial.

En el lugar trabajaron un móvil del Comando de Patrullas, Defensa Civil, personal de Tránsito municipal y una ambulancia del Same.

Se detalló además que los controles de alcoholemia a ambas conductoras dieron negativo y que no hubo personas lesionadas.

