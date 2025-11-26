Monte Hermoso inaugura su temporada con la Fiesta de la Cerveza

Del 5 al 7 de diciembre, Monte Hermoso iniciará su temporada 2025/2026 con la Fiesta de la Cerveza, una tradicional propuesta que combinará música, gastronomía y entretenimiento para toda la familia.

La actividad será con entrada libre y gratuita.

La fiesta será en la Plaza Parque General San Martín y, como todos los años, se podrá disfrutar de una amplia oferta gastronómica a través de decenas de food & beer trucks que ofrecerán opciones para todos los gustos.

Además, habrá con música en vivo y DJs.

