Condenan a una pareja en el marco de una causa por venta de cocaína y marihuana

El Tribunal en lo Criminal Nº 3 condenó -en juicio abreviado- a Luis Alberto Chiavetta a la pena de 4 años y meses de prisión por tener y vender droga; y a su pareja María Celeste Pedrozo a 3 años de ejecución condicional por tenencia simple de estupefacientes en Bahía Blanca.

Además, la mujer deberá cumplir reglas de conducta por el término de 3 años, como fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados.

Según la causa, investigada por el fiscal Mauricio Del Cero, Chiavetta comercializó cocaína y marihuana en el período comprendido entre el 22 de mayo de 2024 y el 15 de mayo de 2025, en el domicilio de calle Santa Cruz al 200 de la localidad de Bahía Blanca y junto a Pedrozo tuvieron en su poder droga fraccionada para la venta.

Esa sustancia fue secuestrada por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, en el allanamiento ordenado por el juez Guillermo Mércuri el día 15 de mayo pasado.

La causa se inició el 24 de mayo de 2024 cuando una persona le informó a un oficial de la policía que en el domicilio de calle Santa Cruz estaban vendiendo drogas y se inició la tarea investigativa para recolectar material probatorio, que permitió imputar a la pareja, la elevación a juicio de la investigación y la condena de los acusados.

MÁS INFORMACIÓN: Condenan a los dos acusados de un crimen ocurrido en Punta Alta

Hallaron a los tres menonitas sin vida en el río Negro

Demoran a un adolescente por el robo de una bicicleta