Se realizará “La Noche de la Feria del Parque Independencia”

El municipio anunció la realización de “La Noche de la Feria del Parque Independencia”, una jornada especial que busca destacar y potenciar la actividad de las ferias en Bahía Blanca, promoviendo el desarrollo productivo local, la economía barrial y el acceso a actividades culturales y recreativas para toda la comunidad.

Hoy se desarrollará esta edición especial, en el marco de las ferias que se realizan de manera habitual en distintos puntos de la ciudad, espacios que reúnen a feriantes, artesanos, emprendedores y productores con propuestas locales para la ciudadanía.

La actividad tendrá lugar de 17 a 00 horas en el anfiteatro del sector ferial del Parque de la Independencia, uno de los principales espacios donde se instalan ferias durante los fines de semana.

De esta manera, el Municipio señaló que “continúa fortaleciendo la red de ferias como espacios de encuentro, cultura y desarrollo económico, ampliando la propuesta para que vecinas y vecinos puedan disfrutar de distintas alternativas durante toda la jornada”.