Baja de la edad de punibilidad: “Falta muchísimo, pero es un gran avance de Argentina”, opinó concejal

El concejal del PRO, Emiliano Álvarez Porte, destacó que “el Senado dio un paso importante con la aprobación de la baja de la edad de imputabilidad en Argentina” al entender que “se trata de un debate que el país viene postergando hace años y que hoy empieza, finalmente, a saldarse”.

Según expresó, “Argentina tenía una legislación desactualizada frente a una realidad que cambió hace tiempo”.

Subrayó que “mientras el delito juvenil se complejiza, el Estado seguía respondiendo con herramientas pensadas para otra época”.

“La discusión nunca fue `castigar más´, sino hacerse cargo. No puede existir un sistema que ignore delitos graves cometidos por menores sin ofrecer respuestas ni a las víctimas ni a los propios jóvenes involucrados”, consideró Álvarez Porte.

Luego, afirmó que “la nueva normativa busca terminar con esa zona de impunidad jurídica, incorporando responsabilidad penal juvenil junto con medidas de contención, educación y reinserción”.

“Argentina quedó atrasada respecto de gran parte del mundo y de la región. Países de América Latina y Europa ya cuentan con regímenes de responsabilidad penal juvenil desde edades menores, con sistemas especializados”, explicitó en un posteo de X.

“Negar el problema nunca protegió a los chicos. Por el contrario, muchos menores terminaron siendo utilizados por organizaciones delictivas justamente porque sabían que el sistema no podía intervenir”, amplió.

El edil remarcó que “es una gran iniciativa impulsada por el Gobierno nacional” y “una propuesta que el PRO viene sosteniendo desde hace años: orden, responsabilidad y un Estado que actúe antes de que sea tarde”.

“Discutir seguridad sin prejuicios ideológicos es una obligación política. Las víctimas necesitan respuestas y la sociedad necesita un sistema que funcione”, indicó.

Sobre el futuro, el concejal refirió que “ahora el desafío será implementar un régimen serio, con justicia especializada y políticas integrales que eviten que más jóvenes entren en el camino del delito”. “Falta muchísimo, pero es un gran avance de Argentina”, agregó.