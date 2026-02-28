El intendente Susbielles destacó el avance en la obra del canal Maldonado

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, y el ministro bonaerense de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, formalizaron la resolución mediante la cual se adjudicó la etapa 2 de la obra “Reconstrucción del canal Maldonado” que comenzará a ejecutarse en los próximos días.

El acto tuvo lugar esta mañana en el Salón Héroes de Malvinas y ambos funcionarios estuvieron acompañados por el subsecretario provincial de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez; el secretario comunal de Obras Públicas, Gustavo Trankels; la directora provincial de Preinversión, Cecilia Larivera; miembros del gabinetes municipal, legisladores y representantes de Coince y Tecma, empresas que tendrán a cargo las tareas.

El jefe comunal afirmó que “esta firma conlleva una decisión. Uno tiene que poner en valor el trabajo que ha realizado el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, liderado por Gabriel Katopodis, y desarrollado por un gran equipo”.

“Nosotros estamos mirando claramente al futuro, el renacer de Bahía Blanca ya comenzó y con este tipo de decisiones e inversiones los bahienses a futuro vamos a estar protegidos, que es lo que todos queremos”, agregó.

“Hay que poner en perspectiva lo que hemos vivido los bahienses: lo que ha sido un año muy duro, de mucha angustia, lo que sentimos ante cada alerta ante cada lluvia, esa situación de indefensión que Bahía Blanca ha vivido por las décadas de desinversión, por falta de infraestructura, se contrarresta con esta decisión, poco más de 11 meses después, considero que primero debemos entender lo que sintió el vecino y lo que el vecino trasladó en este tiempo, a la espera de esta obra”.

“Es una etapa muy importante porque son 2 mil metros desde la desembocadura hasta la calle Don Bosco. Este diseño del nuevo canal Maldonado, que va a triplicar su capacidad, y habrá un nuevo puente en calle Pacífico. Quiero agradecer al Comité de Expertos de Bahía Blanca, a los de la Universidad Nacional del Sur, a la UTN, a los colegios profesionales, que también fueron parte de ese trabajo articulado”, remarcó.

“Este proyecto es sostenible, deja de separar para unir a un sector de la ciudad y contempla lugares para poder conectarse, lugares de esparcimiento, lugares de disfrute. Hay muchas imágenes ya de reconstrucción que podemos dar: 580 cuadras muy socavadas que sin el trabajo de Gabriel y su equipo y el gobierno de la provincia, en visión de Axel, no hubiéramos podido recuperarla”, puntualizó Susbielles.

En tanto el ministro Katopodis, en primer lugar, agradeció “a la comunidad de Bahía Blanca que desde la inundación ha puesto mucho esfuerzo, ha tenido mucha comprensión, mucha paciencia, después de una tragedia realmente tremenda”.

“No hay ninguna posibilidad de que comprendamos nosotros lo que ha sufrido esta ciudad, lo que ha sufrido cada vecino, cada familia, cada comerciante. Y por eso, contrarreloj, con mucha seriedad, y a lo largo de todo este año, no hemos parado de trabajar conjuntamente con el municipio y con el intendente para ir dando respuesta a la sociedad”, sostuvo.

Asimismo expresó que “la principal obra que nosotros teníamos que poder garantizar es la que acabamos de firmar, su contrato. Y es la posibilidad de que, como bien decía el intendente, podamos empezar la construcción del nuevo canal que triplica su capacidad, pero que además permite romper, terminar con una barrera de infraestructura, una barrera urbana, que significó durante casi 100 años el canal Maldonado y poder construir uno nuevo, pero con los estándares y con las demandas de cambio climático y de licencia social que requieren esta obra”.

“Esta obra arranca con la firma de este contrato, con las máquinas que la semana que viene van a estar demoliendo el primero de los 11 puentes; el primero de los primeros tres puentes (dos carreteros y uno ferroviario) que también serán demolidos a lo largo de las próximas semanas y dar lugar a la reconstrucción de las nuevas conectividades con la ingeniería y con el tamaño que el nuevo canal va a tener”.

“No soltamos a Bahía Blanca, el gobernador Axel Kicillof no suelta a los vecinos y a las familias de Bahía Blanca y vamos a demostrar todos los días que ese compromiso es efectivo. No es con la palabra, es con hechos, con compromisos concretos para que esta ciudad pueda progresivamente dejar atrás ese día y esa tragedia que nos cargó de tanto, tanto dolor”, subrayó el funcionario provincial.

Según Katopodis, “a la par de estas obras, tenemos el compromiso de seguir trabajando con Bahía Blanca para que podamos iniciar la construcción de la Facultad de Medicina, para que podamos seguir avanzando y acompañando al municipio en el esfuerzo que está haciendo para reconstruir buena parte de las calles de los accesos de la ciudad y para que podamos seguir completando el plan hidráulico con más de 20 obras que se fueron ejecutando y que hoy se están desarrollando y que van a permitir definitivamente resolver un problema de décadas que tenía esta ciudad”.

“Cada vez que vengamos va a haber un anuncio, cada vez que vengamos va a haber un compromiso concreto y real, queremos rendir cuentas de cómo se va ejecutando esta obra”, cerró el ministro provincial.