Oleada de suspensión de vuelos a Oriente Medio tras ataque a Irán

Aerolíneas de todo el mundo cancelaron el sábado sus vuelos hacia Oriente Medio tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel y el cierre del espacio aéreo en varios países de la región.

Compañías como Lufthansa, Air France y Turkish Airlines se vieron obligadas a cancelar sus vuelos en este corredor aéreo que actúa como puente entre Europa, Asia y África y que concentra una parte esencial del tráfico global, con millones de pasajeros en tránsito cada año.

El Ministerio israelí de Transportes anunció el sábado por la mañana el cierre “del espacio aéreo israelí a los vuelos civiles” y pidió a los viajeros “no acudir a los aeropuertos hasta nuevo aviso”.

El espacio aéreo iraní también está cerrado, al igual que los de Qatar, Irak, Kuwait y Baréin. El de los Emiratos Árabes Unidos se cerró “parcial y temporalmente”, según las autoridades, al igual que el de Siria.