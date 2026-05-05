miércoles, mayo 6, 2026
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Doble alerta meteorológico para Bahía Blanca

De La Bahía 915

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja y otro amarillo para mañana en Bahía Blanca por tormentas.

El área será afectada por tormentas intensas, con valores de precipitación acumulada entre los 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma localizada. También es posible que se registre caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

El organismo señaló que el alerta naranja regirá durante la tarde, mientras que el amarillo es para la mañana y la noche.

En tanto, el SMN también emitió un alerta amarillo por viento para la tarde y la noche del jueves.

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