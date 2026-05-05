Lluvias y vientos intensos afectarán al centro-este y sur del país

“Durante los próximos días, la formación de un sistema de baja presión frente a las costas del norte patagónico y el sur de Buenos Aires generará abundantes precipitaciones, vientos fuertes y tormentas”, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

“Algunas podrán ser localmente fuertes o severas, con granizo y grandes acumulados de lluvia”, señala un comunicado emitido esta tarde.

Los sistemas de baja presión, característicos de esta época del año, vuelven a ser protagonistas esta semana.

A partir de la tarde del miércoles 6, se prevén tormentas fuertes a severas que afectarán principalmente a Buenos Aires, el este de La Pampa y el sudeste de Córdoba.

Luego, el sistema se desplazará hacia el noreste, afectando a las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes y Misiones en el transcurso del jueves 8 y las primeras horas del viernes 9 de mayo.

Este evento meteorológico dará lugar a abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, con acumulados entre 40 y 100 mm, posibilidad de granizo y ráfagas mayores a 60 km/h.

El avance de esta ciclogénesis hacia la costa bonaerense provocará, en primer lugar, un incremento del viento del sector este sobre la zona costera del sur de Buenos Aires hacia la tarde del miércoles 6.

Luego, a partir de la tarde del jueves 7, el viento rotará al sector sur, afectando a gran parte de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, con intensidades entre 50-70 km/h y ráfagas entre 70-90 km/h. Existe la probabilidad de que, sobre el sur de Buenos Aires, y en especial en la franja costera, las ráfagas puedan superar los 100 km/h.

Por otra parte, este sistema de baja presión también afectará al norte de la Patagonia, provocando lluvias persistentes entre la noche del miércoles 6 y el viernes 8 sobre la franja costera de Chubut, Río Negro y Buenos Aires, con valores acumulados entre 30-80 mm.

El fenómeno más importante asociado a esta situación será el viento del sector sur, que afectará principalmente al este de Chubut y de Río Negro a partir de la mañana del jueves, con intensidades entre 50-70 km/h y ráfagas entre 80-90 km/h.

A su vez, durante el miércoles 6, el ingreso de aire frío provocará nevadas en zonas cordilleranas de Mendoza y Neuquén, con acumulados de entre 15-30 cm, y lluvias en la cordillera sur de Neuquén, Río Negro y el noroeste de Chubut.

Finalmente, tras el desarrollo de este evento, se espera un importante descenso de temperatura en todo el territorio argentino a partir del viernes 8 y durante el fin de semana, con mínimas inferiores a 10 °C y máximas cercanas a los 22 °C, especialmente en sectores del norte del país.

EL PRONÓSTICO DEL TIEMPO PARA BAHÍA BLANCA