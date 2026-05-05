Un hombre internado en Bariloche con hantavirus

Un barilochense de 45 años permanece internado en el Área de Cuidados Intermedios del hospital Ramón Carrillo, tras haber sido diagnosticado con un cuadro de hantavirus.

Su pareja e hijo permanecen aislados y con seguimiento médico, aunque, por el momento, no presentan síntomas.

El hombre consultó en la guardia el domingo por la tarde por fiebre, dolor de cuerpo y diarrea, pero los médicos sospecharon de un posible caso de hantavirus. Luego, quedó internado en observación y a la noche confirmaron el diagnóstico.

“El cuadro no tenía un origen claro, pero algunos valores del laboratorio y la placa de tórax llamaban la atención”, explicó Rodrigo Bustamante, del área de Epidemiología del hospital público de Bariloche.

Una semana antes del inicio de los síntomas, el hombre había estado en Salta y Jujuy donde los casos de hantavirus son más frecuentes. Las muestras ya se enviaron al Instituto Malbrán y en caso de confirmar que el hombre contrajo el virus en el norte del país, cambiaría el protocolo del manejo de los contactos estrechos.

“Sucede que la cepa Andes que registramos en esta zona es la única que se transmite de persona a persona. En el norte, en cambio, no se hace aislamiento preventivo porque no están documentados casos de contagio interhumano”, especificó el médico.

El barilochense también había transitado situaciones de riesgo en Bariloche, con desmalezamientos y tareas de limpieza en sectores con posible presencia de roedores, pero hace poco más de un mes. Las autoridades consideraron que por el período de incubación del virus, lo más probable es que se haya contagiado en su viaje al norte. (Diario Río Negro)