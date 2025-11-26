Hallaron a los tres menonitas sin vida en el río Negro

Los cuerpos de Jacobo Neufeld y sus hijos Ana, de 16 años, y David, de 20, integrantes de la colonia Nueva Esperanza, originaria de Guatraché y recientemente asentada en General Conesa, fueron encontrados por la Policía.

En horas de la mañana de ayer, se informó el hallazgo de dos cadáveres, pertenecientes al padre y a la hija.

En tanto, durante la tarde de la víspera se confirmó que también habían encontrado el cuerpo de David, completando así la localización de los tres miembros de la familia.

Los tres eran buscados intensamente desde el domingo por la tarde cuando se realizó una denuncia en la Comisaría Nº 20 de la localidad rionegrina de General Conesa.

Según la denuncia presentada, la familia se encontraba en el campo ‘La Asunción’, ubicado en la ruta 53.

“Una menor de 16 años junto a dos adultos masculinos se habrían metido al río, siendo arrastrados por la correntada del mismo, se le dio conocimiento a Brigada Rural, Prefectura y a bomberos; arribados al lugar en conjunto con familiares”, detalla el parte policial.

Se realizó un primer rastrillaje en conjunto con personal de la Brigada Rural bordeando la costa, sin resultados.

Se le dio conocimiento a la fiscal de turno, Maricel Viotti, quien dispuso el inicio de actuaciones por desaparición de personas, para tomar declaraciones a testigos y para habilitar a que un equipo de Criminalística de la ciudad de Viedma realice rastrillajes con drones y un rastrillaje dentro del río con personal de Bomberos.

El lunes, personal de Bomberos Voluntarios de Conesa junto a personal de Prefectura continuaron con el rastrillaje, pero la búsqueda fue infructuosa y se suspendió a las 18.30.

Finalmente, ayer fueron hallados los cadáveres de la víctima.

Los cuerpos de Jacobo y Ana fueron trasladados en un vehículo fúnebre hacia Guatraché, donde reside la comunidad.

En el caso de David, trascendió que no se realizará autopsia y que sus restos serán llevados directamente para el velorio.

Desde la Policía indicaron que los primeros peritajes no detectaron signos de criminalidad, por lo que los cuerpos fueron entregados a sus familiares, informó el diario La Arena.

