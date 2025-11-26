Hoy realizan dos cortes de tránsito en Bahía Blanca por trabajos de fresado y repavimentación

El Municipio de Bahía Blanca informó que este miércoles 26 se realizarán cortes programados en distintos sectores de la ciudad.

Una de las interrupciones será hasta las 18 en Sixto Laspiur, entre Inglaterra y Manuel de Molina, por trabajos de fresado.

En tanto, de 15 a 17, se cortará en Sixto Laspiur, entre Brasil y Paraná, por tareas de repavimentación.

