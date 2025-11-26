La Selección Femenina de la Liga del Sur visita a Laprida por el Torneo de la Federación
La Selección Femenina de la Liga del Sur visita este miércoles a Laprida por el Torneo Federal de Selecciones.
El representativo que conduce Walter Lofrano va en busca de una nueva victoria tras el éxito ante Olavarría.
La delegación liguista, que partirá en horas del mediodía hacia Laprida, está integrada por las siguientes jugadoras: Agustina Collino, Yanina Suárez, Daiana Uzindinger, Morena Beiteleztn, Selva Sánchez, Antonella Sanhueza, Olivia Mina de Luca, Antonella de Vega, Sofía Mattos, Pilar Vidal Gatti, Victoria Nervi, Oriana Avendaño, Daniela Lara, Agustina Malaspina, Rosario Damiani, Ariana Adassus, Martina Moleker y Stefania Sueyro.
