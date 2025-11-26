miércoles, noviembre 26, 2025
Golazo HD

La Selección Femenina de la Liga del Sur visita a Laprida por el Torneo de la Federación

De La Bahía Noticias

La Selección Femenina de la Liga del Sur visita este miércoles a Laprida por el Torneo Federal de Selecciones.

El representativo que conduce Walter Lofrano va en busca de una nueva victoria tras el éxito ante Olavarría.

La delegación liguista, que partirá en horas del mediodía hacia Laprida, está integrada por las siguientes jugadoras: Agustina Collino, Yanina Suárez, Daiana Uzindinger, Morena Beiteleztn, Selva Sánchez, Antonella Sanhueza, Olivia Mina de Luca, Antonella de Vega, Sofía Mattos, Pilar Vidal Gatti, Victoria Nervi, Oriana Avendaño, Daniela Lara, Agustina Malaspina, Rosario Damiani, Ariana Adassus, Martina Moleker y Stefania Sueyro.

MÁS INFORMACIÓN: Fútbol Senior: así se jugarán los cuartos de final del Torneo Clausura

Ronaldo podrá jugar el primer partido del Mundial 2026 pese a tarjeta roja

Semifinales del Torneo Clausura de la Liga del Sur: resultados, goleadores y cómo sigue

Comentarios

You May Also Like

Delfina Pignatiello anunció su retiro de la natación profesional a los 22 años

Gerardo Lorenzo

Copa Sudamericana: cómo quedaron los cruces en los octavos de final

Debora Pedreira

Copa Argentina: Estudiantes goleó a Argentino de Monte Maíz y avanzó de ronda

Gerardo Lorenzo