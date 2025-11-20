Victoria del fútbol femenino de la Liga del Sur en el debut en el Torneo Federal

En el Onofre Pirrone, la selección Femenina de la Liga del Sur superó 5 a 1 a Olavarría y comenzó de la mejor manera su participación en el Torneo Federal de la Federación Bonaerense Pampeana.

Los goles de Pilar Vidal Gatti, Antonella De Vega, Olivia Mina de Luca, Sofía Mattos y Yanina Suárez.

Las dirigidas por Walter Lofrano visitarán la próxima semana a Laprida.

MÁS INFORMACIÓN: Todos los fallos del Tribunal de Penas de la Liga del Sur

Fin de semana largo: ¿Funcionan los bancos el viernes 21 de noviembre de 2025?

Reserva de la Liga del Sur: finalizó la fase regular y se definieron los cruces de playoffs