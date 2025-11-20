El Sub 15 de la Liga del Sur va por la recuperación en el Torneo Nacional de Selecciones

El combinado Sub 15 de la Liga del Sur jugará este jueves 20, a las 11, frente a la Liga del Oeste (Junín) por el Torneo Nacional de Selecciones en el estadio del club Saavedra en Comodoro Rivadavia.

El plantel de la Liga del Sur está compuesto Alejo Albarracín, Thiago Aranda, Tomás Arduin, Thiago Bedolla, Francisco Bigi, Lucas Busachelli, Santino Castiglioni, Benjamín Cepeda, Lautaro Cruz, Gino Diomedi, Agustín Dumrauf, Gonzalo Fernández, Benjamín Garzon, Lázaro Henkel, Valentino Ibarrola, Laureano Leiva, Francesco Magariños, Benjamín Mordeglia, Santino Sollosky y Zlatan Theaux.

El combinado bahiense, que venía de vencer a la Liga Sanjuanina por 6 a 0 en el debut, no pudo ayer ante el representativo de Comodoro Rivadavia y cedió 3 a 0 en la segunda fecha del certamen.

