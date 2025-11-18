martes, noviembre 18, 2025
Reserva de la Liga del Sur: finalizó la fase regular y se definieron los cruces de playoffs

Se disputó la Fecha 14 del Torneo Clausura de Tercera A y Tercera B de la Liga del Sur.

TERCERA A | RESULTADOS

Sporting 0 – 2 Libertad
Olimpo 2 – 1 San Francisco
Villa Mitre 1 – 1 Bella Vista
Huracán 2 – 3 Liniers

TERCERA B | RESULTADOS

Dublin 2 – 1 Pacífico (BB).
La Armonía 3 – 1 Pacífico (C).
Comercial 1 – 0 Rosario PB.
Tiro Federal 1 – 1 Sansinena.

Con el cierre de la Fase Regular del Torneo Clausura, quedaron definidos los cruces de Semifinales del segundo certamen del año.

TERCERA A

Tiro Federal (1) Vs Comercial (4).
La Armonía (2) Vs Dublin (3).

TERCERA B

Libertad (1) Vs Liniers (4)
Olimpo (2) Vs Villa Mitre (3)

Por haber finalizado la Fase Regular en el primer lugar de la tabla, Libertad y Tiro Federal se aseguraron la Final Extra del Torneo Clausura.

