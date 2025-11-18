Reserva de la Liga del Sur: finalizó la fase regular y se definieron los cruces de playoffs

Se disputó la Fecha 14 del Torneo Clausura de Tercera A y Tercera B de la Liga del Sur.

TERCERA A | RESULTADOS

Sporting 0 – 2 Libertad

Olimpo 2 – 1 San Francisco

Villa Mitre 1 – 1 Bella Vista

Huracán 2 – 3 Liniers

TERCERA B | RESULTADOS

Dublin 2 – 1 Pacífico (BB).

La Armonía 3 – 1 Pacífico (C).

Comercial 1 – 0 Rosario PB.

Tiro Federal 1 – 1 Sansinena.

Con el cierre de la Fase Regular del Torneo Clausura, quedaron definidos los cruces de Semifinales del segundo certamen del año.

TERCERA A

Tiro Federal (1) Vs Comercial (4).

La Armonía (2) Vs Dublin (3).

TERCERA B

Libertad (1) Vs Liniers (4)

Olimpo (2) Vs Villa Mitre (3)

Por haber finalizado la Fase Regular en el primer lugar de la tabla, Libertad y Tiro Federal se aseguraron la Final Extra del Torneo Clausura.

MÁS INFORMACIÓN: Debut exitoso de la Sub 15 de la Liga del Sur en las semifinales del Torneo del Consejo Federal

Facundo Tello, uno de los árbitros de los octavos de final del Torneo Clausura 2025

Futsal: los partidos de la fecha 31, días, horarios y las tablas de posiciones