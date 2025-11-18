Debut exitoso de la Sub 15 de la Liga del Sur en las semifinales del Torneo del Consejo Federal

La selección Sub 15 de la Liga del Sur debutó con éxito en las semifinales del Torneo Nacional del Consejo Federal.

Con goles de Lucas Busachelli (3), Alejo Albarracín (2) y Thiago Bedolla, el conjunto bahiense superó 6 a 0 a la Liga Sanjuanina.

Mañana, desde las 18, en el Estadio de Talleres Juniors, el combinado que conduce Federico Nieto se medirá ante Comodoro Rivadavia.

