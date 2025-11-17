Fútbol femenino: Rosario superó a Sporting y se quedó con el título de Reserva B

En el Coloso de Cemento, Rosario Puerto Belgrano derrotó 4 a 2 a su clásico rival y conquistó el certamen de Reserva que corresponde a la categoría ascenso.

Carolina Díaz, en tres oportunidades, y Valentina Cavalli anotaron para las dirigidas por Mariela Sollosky.

Para el elenco rojinegro, conducido por Pamela Molina, marcaron Giuliana Ramirez y Lucía Aranda.

La Liga del Sur felicitó al plantel de jugadoras, cuerpo técnico y dirigentes del Club Rosario Puerto Belgrano por el título obtenido.

