Se disputan los octavos de final del Torneo Clausura de Fútbol Senior.

Todos los encuentros se llevan a cabo en el centro formativo Academia del Sur, Hipólito Yrigoyen 4057.

Se detalló que la entrada es libre y gratuita.

