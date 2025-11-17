lunes, noviembre 17, 2025
Torneo Clausura de la Liga del Sur: resultados, los cruces de semifinales y las tablas de posiciones

Se disputó este fin de semana la fecha 14 del Torneo Clausura de Primera B de la Liga del Sur.

RESULTADOS

Dublin 3 (Elías Dezi, Tomas González y Thiago Fraysse)- 0 Pacífico (BB)

Comercial 3  (Juliano Arango, Emanuel Cartes y Nazareno Romero) – 0 Rosario PB

Tiro Federal 1 (Franco Lefiñir) – 0 Sansinena

La Armonía 0 – 0 Pacífico (C)

Con el cierre de la fase regular del Torneo Clausura, quedaron definidos los cruces de semifinales del segundo certamen del año:

Tiro Federal (1) Vs Rosario PB (4)
Comercial (2) Vs La Armonía (3)

Por haber finalizado la fase regular en el primer lugar de la tabla, Tiro Federal se aseguró la Final Extra del Torneo Clausura.

Tabla Anual: La Armonía culminó la temporada regular en el primer lugar de la tabla, lo que le permite al velezano jugar la Promoción Ascenso ante San Francisco en caso de que Comercial repita el éxito del Torneo Apertura.

